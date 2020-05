Manu Gavassi anuncia live para próxima quinta-feira (7)

A terceira colocada do BBB20, Manu Gavassi, anunciou que fará uma live, denominada de "Vinho no Meu Tapete". O show será transmitido ao vivo na próxima quinta-feira (7), às 19h.

> Namorado diz que Manu está bem e pede calma aos fãs após cobrança por sumiço

> Manu Gavassi reaparece nas redes sociais após sumiço

O anúncio da transmissão ao vivo foi realizada nas redes sociais da cantora. "É chegado o momento... prepare sua taça, escolha seu vinho e venha para minha live", escreveu.

A cantora também comentou rumores do seu sumiço das redes sociais. Após o término do BBB20, Manu não publicou nada em seu perfil do Instagram por três dias e os fãs da ex-bbb questionaram se o sumiço dela era proposital. Acusada de sumir para "limpar imagem", a cantora disse que está muito orgulhosa da imagem que transmitiu no reality.

"Foi zero planejado. Estou feliz com a imagem que eu passei porque é 100% verdadeira, 100% eu e ela me representa", contou.

As doações feitas para a live serão do "Fome de Música". O projeto tem como objetivo acabar com a fome no Brasil por meio de uma rede de artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar alimentos.