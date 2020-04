Manu achava que sairia no primeiro dia e que levaria bronca de Boninho

Terceiro lugar no BBB 20, a cantora Manu Gavassi contou em entrevista ao GShow que achava que sairia logo na primeira oportunidade que tivesse.

"Eu pensava no começo: 'Eu não duro um dia'. E fui entendendo o que era. Mas sonhava em ir para a final, sim, tanto que guardei um look especial", disse Manu.

De acordo com ela, um outro medo que ela tinha era o de levar bronca de Boninho, o diretor do programa. E tudo por causa dos vídeos que ela gravou antes de entrar e que eram veiculados nas redes sociais dela de forma cronológica conforme os acontecimentos do jogo.

"Gravei mais de cem vídeos em 12 horas. E quando entrei achei que o Boninho iria me chamar no confessionário me proibindo de postar os vídeos", contou.

O BBB 20 chegou ao fim nesta segunda-feira (27) com o rótulo de um dos maiores de todos os tempos. O programa bombou nas redes sociais, em engajamento, na audiência e entrou para o Guinnes Book, o Livro dos Recordes. A vitória foi de Thelma.

Os bons números celebram justamente a edição comemorativa de 20 anos do reality no Brasil. Para esta temporada, a Globo trouxe uma composição inédita do time de confinados com famosos e anônimos, além de resgatar provas antigas que fizeram sucesso ao longo dos anos.