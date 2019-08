Mano Walter ultrapassa Wesley Safadão e tem o vídeo de forró mais visto no YouTube

Com mais de 350 milhões de visualizações, o clipe da músicaMano Walter supera Wesley Safadão e tem o vídeo de forró mais visto no YouTube bateu um recorde histórico e se tornou o clipe mais visto do YouTube entre os cantores solo no segmento de forró. O segundo lugar fica com Wesley Safadão, com a música "Ar Condicionado no 15", com 340 milhões de visitas. No canal oficial de vídeos de Mano Walter, são quase quatro milhões de inscritos. O clipe que agora bate recorde foi dirigido por Rafael Almeida e teve participação da atriz Lis Aguiar.



"Há tempo venho trabalhando para alcançar meu espaço, tem sido um longo e delicioso caminho onde aprendo a cada dia. Este número para mim tem um significado muito especial, porque mostra o quanto meu público vem crescendo e curtindo meu trabalho no Brasil inteiro", diz Mano Walter.



Assista:



Wesley Safadão até possui um clipe com maior número de visitas do que Walter, porém, "Amor Falso" há parceria dele com outros artistas, e não é um trabalho solo. Nascido em Alagoas, Mano Walter é hoje um dos cantores mais requisitados do mercado musical, com uma média de 20 shows por mês pelo Brasil inteiro. Recentemente ele lançou o DVD "Mano Walter - Ao Vivo em São Paulo".

Fora isso, a música "Então Vem Cá", com participação da cantora Claudia Leitte, foi umas das músicas mais tocadas nas rádios no primeiro semestre e o clipe tem mais de 62 milhões visualizações. E o clipe da atual música de trabalho, "Eu Não Vou Mudar", bateu seu primeiro milhão de visitas em 24 horas.