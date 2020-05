Malvino Salvador e Kyra Gracie serão pais pela terceira vez

Malvino Salvador e Kyra Gracie serão pais novamente. A novidade foi anunciada no Instagram do ator na tarde desta quinta-feira (28). Os dois já são pais de Ayra, 5, e Kyara, 3. Malvino também é pai de uma menina de dez anos com outra mulher.

Apesar do mundo estar passando por um momento bem complicado, queremos compartilhar uma boa notícia com vocês! É com muita alegria que eu e meus amores temos uma notícia muito especial para compartilhar com vocês! Família Gracie Salvador está crescendo. Estamos grávidos", publicou Malvino.

Nas redes sociais de Kyra, a notícia também foi compartilhada. "Amanhã [sexta, dia 29] é meu aniversário, mas já quero aproveitar hoje para compartilhar com vocês o meu presente. Estamos grávidos!", celebrou Kyra.

Famosos fizeram questão de parabenizar o casal. "Estou sentindo que agora vem um macho", postou o ator Mauricio Mattar. "Que notícia maravilhosa", comemorou a jornalista Bárbara Coelho. "Lindos", disse o ator Wagner Santisteban.

O sexo do bebê ainda não é possível saber e essa resposta só será revelada nas próximas semanas. Enquanto Kyra aposta que virá a terceira menina, o ator imagina que será pai pela primeira vez de um menino.