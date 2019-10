'Malhação' e The Voice Kids são indicados em três categorias do Emmy Kids 2019

O prêmio Emmy Kids 2019 acontecerá em março de 2020, na França, e o Brasil já sabe que está indicado em três quesitos com a novela "Malhação: Vidas Brasileiras", e com The Voice Kids de 2018.

Enquanto o folhetim vai tentar levar o troféu nas categorias de melhor série e projeto digital, o reality musical participará para tentar vencer como melhor programa de entretenimento sem roteiro.

A diretora artística de "Malhação", Natalia Grimberg, comemorou a indicação. "Estou muito feliz. Foi um trabalho feito com muito amor, muita dedicação da equipe inteira, do elenco, da própria TV Globo, que acreditou no projeto. É um projeto que fala de educação, da professora. E, na véspera do Dia dos Professores, receber essa indicação é maravilhoso", ressaltou, ao site GShow.

Parte do elenco da 'Malhação: Vidas Brasileiros' Globo/Sergio Zalis

A 26ª temporada Vidas Brasileiras foi exibida de março de 2018 até abril deste ano. Já "Malhação: Viva a Diferença" já havia ganho o prêmio internacional pelo trabalho realizado em 2018.

O The Voice Kids é mais um a concorrer. O diretor-geral, Flavio Goldemberg, comemorou a terceira indicação. "O 'Kids' é uma onda constante de emoção e diversão. Nosso principal desejo é realizar sonhos e poder proporcionar aos jovens um momento único. A indicação muito nos orgulha e é resultado direto do trabalho de uma equipe dedicada e comprometida."

Técnico do reality, Carlinhos Brown diz estar na torcida. "Pura felicidade e agradecimento a esse time positivo que nas tardes de domingo leva entretenimento, educação e sentimentos dos quais não temos nem como explicar. O The Voice Kids é uma catarse emocional de pura positividade, merece essa indicação ao Emmy", disse.