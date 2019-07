Maju Coutinho substitui Poliana Abritta e estreia como apresentadora do Fantástico

A jornalista e apresentadora Maju Coutinho, 40, acaba de ganhar uma promoção. Ela vai substituir Poliana Abritta, 43, no comando do Fantástico enquanto a primeira tira férias. A estreia acontece já na edição deste domingo (4). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do canal. Segundo a emissora, Maju permanecerá pelos dois próximos domingos (4 e 11). Depois, Abritta retornará.

Esta será a segunda promoção de Maju em questão de seis meses. Em fevereiro, ela estreou na bancada do Jornal Nacional no rodízio dos apresentadores. O rodízio, aliás, continua igual, e Maju não precisará também ser substituída, já que nas duas próximas semanas não está escalada para essa função.

Na ocasião, Maju disse que ficava "honrada e feliz por fazer parte de uma bancada com tanta credibilidade como a do JN" e que era "um momento importante na carreira, sem dúvida."

Em 2017, Maju começou a entrar no rodízio dos apresentadores do Jornal Hoje, aos sábados. Desde essa época que ela ganha cada vez mais espaço na emissora. Porém, nem tudo foram flores na trajetória de Maju. Em 2015, ela sofreu ataques preconceituosos por conta de sua cor de pele e rebateu ao vivo, enquanto apresentava a previsão do tempo no Jornal Nacional.

"Muita gente imaginou que eu estaria chorando pelos corredores, mas a verdade é que eu já lido com essas questões desde que me entendo por gente. Eu não esmoreço. Tive a sorte de ter pais militantes, que sempre me orientaram a enfrentar o ódio da maneira correta", contou a jornalista.