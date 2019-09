Maju Coutinho estreia na apresentação do 'Jornal Hoje' com novidades

Maju Coutinho estreou na apresentação do Jornal Hoje nesta segunda-feira, 30, com algumas novidades no cenário do telejornal e na interação com o público. Ela já tinha passado pela bancada do JH como plantonista, aos sábados, mas agora assume no papel de titular. No último dia 13, Sandra Annenberg se emocionou ao se despedir do programa que apresentou por 16 anos.

Entre as novidades, está a bancada do jornal, que está menor, mais alta e deixou o tom cinza para adotar o branco. Há também um painel de controle em que Maju pode acionar vídeos e artes que ilustram as notícias. E de modo a se aproximar mais do telespectador, a jornalista fica de pé e circula pelo cenário enquanto informa o público.



"Já estava acostumada a ficar de pé na previsão do tempo. Para mim, essa possibilidade de movimentação facilita a comunicação", disse a apresentadora. Desde 2013, ela era protagonista da previsão do tempo de diversos jornais da Globo, incluindo o Jornal Nacional, do qual também foi apresentadora em alguns dias.

Nesta segunda-feira, antes de iniciar com as notícias, Maju disse que estava muito feliz com o novo desafio. Para ela, é uma "adrenalina pura" apresentar o JH. "Vi pessoas que admiro muito passarem por ele. É uma honra estar nesse jornal vibrante, que vai ao ar no meio do dia, quando tudo está acontecendo. É pura adrenalina.", afirmou ela em material divulgado pela Globo.Em 9 de agosto, a emissora anunciou, o que incluía a saída de Sergio Chapelin do Globo Repórter, a ida de Sandra Annenberg para o programa semanal e a estreia de Maju como titular do JH.O ano de 2019 foi de novidades para Maju Coutinho. Em fevereiro, ela estreou na bancada do Jornal Nacional, tornando-se a. Em agosto, ela estreou como apresentadora do Fantástico, substituindo Poliana Abritta durante dois domingos."A sensação que tenho é que cada etapa me preparou para a seguinte, para este momento de estar diariamente no comando de um telejornal. Tem sido muito intenso., que traz expectativas, pressão, mas sobretudo muito entusiasmo e responsabilidade", disse a jornalista.Depois de tantos anos apresentando a previsão do tempo, que motivou Maju a escrever o livro Entrando no Clima, elae animada para a nova fase da carreira.