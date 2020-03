'Maju Coutinho é horrível e só está lá por causa da cor', diz Rodrigo Branco

O empresário Rodrigo Branco, famoso guia de turismo de celebridades -como Larissa Manoela- em Orlando, surpreendeu amigos e seguidores nesta segunda (30) ao fazer pronunciamentos racistas contra a apresentadora e jornalista Maju Coutunho e a participante Thelma, do Big Brother Brasil 20.

Em conversa via live de Instagram com a influenciadora digital Ju de Paulla, ele disse que "torcer por Thelma é racismo" e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".



"É a mesma coisa que falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", afirmou. "Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu, como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado." A repercussão das falas foi negativa, e, momentos depois, o empresário recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Por meio de um vídeo, ele diz que "várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. [...] É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar".



"Falei um monte de merda. Não falei nada como eu penso, queria explicar o que queria falar. Queria falar uma coisa e falei totalmente outra coisa, fui totalmente racista", continuou. "Recebi ligações de amigos meus, principalmente. Por isso é bom ter amigos. [...] Eu sei escutar".

A influenciadora Ju de Paula, por sua vez, publicou um texto em seu Instagram em que conta o ocorrido. "O racismo se apresentou exatamente do jeito que ele faz, sem pedir licença. Eu fiquei sem acreditar no que eu estava ouvindo, eu até tentei explicar pro Rodrigo e para os seguidores o quão racista é aquela fala dele, mas fui interrompida algumas vezes. Fiquei muito nervosa e confesso que fiquei sem saber como agir", diz ela. "Obviamente não compactuo com nada do que foi dito sobre Thelma e Maju."