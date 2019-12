Maju Coutinho conhece Maria Alice, menina que se identificou com a jornalista na TV

A apresentadora Maju Coutinho conheceu a fã Maria Alice, de apenas dois anos, na manhã desta terça-feira (3). A menina ganhou repercussão após um vídeo dela viralizar nas redes sociais em que se "reconhece" na TV ao ver a jornalista apresentando o Jornal Hoje. “Esse aqui é meu cabelo! Está parecendo meu vestido amarelo, yellow”, disse a garota no vídeo.

Maju Continho fez questão de estar vestida de amarelo no encontro com Alice, organizado pelo "Encontro com Fátima Bernardes" (TV Globo). A menina viajou com a mãe da cidade de Floriano, no sul do Piauí, para encontrar a apresentadora nos estúdios Globo em São Paulo.

Após a repercussão, a jornalista compartilhou o vídeo da garota em seu perfil no Instagram. "Eu me segurei para não repostar, mas não dá pra resistir", escreveu.

Durante o programa, Maju comentou que a sua infância foi marcada pela carência de representatividade na televisão e por conta disso pensou em "alisar" o cabelo.