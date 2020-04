Maitê Proença diz que será avó pela primeira vez: 'Feliz e com saúde'

Por meio de comentários nas redes sociais, a atriz Maitê Proença, 62, contou que sua filha, Maria Marinho, 29, está à espera do primeiro filho. "Nossa filhinha maravilhosíssima cresceu", escreveu a artista em resposta ao comentário de Paulo Marinho, ex-companheiro.

Questionada pelos internautas, Proença revelou que o primeiro neto ou neta vai chegar em julho deste ano. A atriz da Globo também afirmou que a filha segue feliz e com saúde, porém em isolamento social devido a pandemia do coronavírus.

"Ela não pode te visitar de máscara?", escreveu um seguidor de Proença. Logo, a atriz comentou: "Por uns dias ainda não. Ela está na casa dela feliz e grávida. E eu tive um contato suspeito já 13 dias. Estou em isolamento total. Não nos vimos desde então."

Apesar das suspeitas de ter contraído a Covid-19, Maitê Proença não relatou sintomas dos vírus. Bastante presente nas redes sociais, a atriz grava vídeos e transmissões ao vivo para os seus seguidores, falando sobre literatura.

Em meados de setembro do ano passado, Proença usou a plataforma de rede social para fazer uma reflexão sobre a passagem do tempo, e como tem sido envelhecer com saúde.

"Não são as rugas e dores articulares que perturbam, mas o olhar do mundo que exige uma transformação repentina. Uma jovem bonita age com trejeitos e maneirismos que o mundo lhe impõe. Seduz sem de dar conta de que a beleza e juventude são o alicerce de seu encantamento. Nada daquilo, no entanto, vai servir na velhice. Uma senhora com cacoetes da juventude é apenas uma velha vulgar", postou a artista.