Maitê Proença comenta vídeo que critica a postura de Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura

A Secretária Especial da Cultura, Regina Duarte, encerrou, antes do previsto, uma entrevista a CNN Brasil na última quinta-feira (7) após ser confrontada com críticas realizadas em vídeo pela atriz Maitê Proença. Depois da repercussão da reação de Regina, a artista justificou nas redes sociais que a intenção do vídeo enviado à emissora era pedir a Secretária Especial da Cultura que ouvisse a classe artística.

Na live realizada no Instagram, Maitê explicou que o vídeo foi gravado a pedido da própria emissora. A atriz também solicitou que Regina apresentasse propostas para a pasta. "Ela não entrou ontem [no governo], está há dois meses. É hora de ter um plano, de conversar, de falar que está tentando e dar alguma satisfação", falou.

Maitê lembrou ainda, durante a transmissão ao vivo, quando defendeu Regina, em janeiro, mês no qual a ex-atriz assumiu o cargo no Governo. Na época, Maitê disse que a antiga colega de profissão "seria a melhor escolha para o comando da pasta".

"Achei realmente que, como gosto dela e a defendi, para toda a classe, meti minha mão no fogo [na época]. A ponto das pessoas imaginarem que meu voto tinha ido para o mesmo lugar [para Bolsonaro], mas ainda assim ela não quis ouvir", lamentou Maitê.

Para a atriz, o presidente Bolsonaro deixa claro que não admira a cultura e acredita que a classe artística rouba dinheiro público por meio da Lei Rouanet.

Entenda o caso

Regina Duarte concedeu uma entrevista à CNN Brasil para falar sobre seu trabalho na pasta do Governo e revelar se corre risco de ser exonerada do cargo. Durante a entrevista, a programa jornalístico exibiu uma mensagem gravada por Maitê Proença especialmente para a emissora, mas a Secretária Especial da Cultura acreditou que o vídeo era antigo e acusou a emissora de “desenterrar” pessoas.

No vídeo enviado, Maitê critica a atual gestão da Secretaria Especial da Cultura e fala dos artistas afetados financeiramente devido à pandemia do novo coronavírus. “Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas. Nesse túnel comprido e sem futuro a vista para arte. São muito poucos aqueles que têm reservas financeiras para milhares que estão a míngua”, disse.

A atriz também criticou o silêncio do Governo sobre a perda de grandes personalidades do ramo artístico por conta da Covid-19. “Enquanto isso, morrem os nossos gigantes, Rubens, Aldir, Moraes, Flávio, e nenhuma palavra do presidente e nenhuma palavra da nossa Secretária de Cultura”, lamentou.

Durante a entrevista, Regina também foi questionada sobre as mortes e a tortura realizada durante o período da ditadura militar e, a secretária minimizou as perdas. “Cara, desculpa, na humanidade não para de morrer gente. Se você falar de vida do lado tem morte", afirmou.

Ao serem acusados de “desenterrar” pessoas por Regina, os apresentadores afirmaram que não estavam “desenterrando”, mas sim que o Brasil estava enterrando centenas de vítimas da Covid-19.