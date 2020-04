Maisa fala sobre racismo sofrido pelo pai durante pandemia do coronavírus

Mais uma vez, Maisa Silva usou o Twitter para desabafar sobre o racismo sofrido pelo pai, Celso Andrade. A apresentadora publicou na rede social sobre um ocorrido neste domingo (19) em meio à pandemia do coronavírus.

"E meu pai que escutou de uma mulher hoje que tudo bem sair de casa, que as pessoas estão se apavorando à toa, porque só morre 'negro e latino', porque eles não têm convênio médico. Meu pai é preto", contou.

Maisa apontou esse ser o motivo pelo qual não estão dando importância para o isolamento social. "Porque pouco importam essas vidas para eles", disse.

A apresentadora relatou o episódio na rede social Reprodução / Twitter

Questionada sobre como se sente com a situação, Maisa diz ficar péssima. "Conversamos, principalmente, porque eu cresci em uma família que é muito misturada. Mas isso me deu uma ‘noção’ maior, eu acho, tanto do meu privilégio quanto em tentar fazer minha parte para que essas ações não se repitam", afirmou.

Essa não é a primeira vez que a apresentadora fala sobre esses casos de racismo envolvendo o pai na rede social. Em dezembro de 2019, Maisa lamentou sobre a diferença de tratamento em relação a ele.

"Eu percebo a diferença do tratamento q as pessoas têm com o meu pai do que comigo e com minha mãe, ele sempre é o segurança, motorista", revelou.