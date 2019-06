Maisa e Larissa Manoela lamentam morte do ator Rafael Miguel

A apresentadora Maisa, 17, e a atriz Larissa Manoela, 18, usaram as redes sociais para lamentar a morte do ator Rafael Henrique Miguel, que morreu junto à família na tarde deste domingo (9) por tiros no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo. As duas foram colegas de emissora do ator, que interpretou a personagem "Paçoca" na novela infantil Chiquititas.

"Bizarro saber que uma crueldade dessas aconteceu, ainda mais com uma pessoa que eu conhecia. Mais vidas foram interrompidas pelas mãos de um homem. Rafael e família, descansem em paz. Que Deus conforte todos os corações. Que a justiça seja feita. Chega de assassinato", pediu a atriz através de sua conta no Twitter.

Em seguida, Maisa escreveu que não estava acreditando no ocorrido, e reforçou as demais tragédias que já aconteceram em 2019. "Quando será que vai dar pra parar de tweetar que esse ano tá bizarro de assustador?", escreveu.

Maisa ainda deu um retuíte que dizia que "Rafael era uma das pessoas mais doces que eu já conheci, desde criança, e meu coração está doendo muito por receber essa notícia. Eu não sei nem o que dizer sobre essa violência toda, a vida do meu amigo foi tirada dele. Meus sentimentos aos familiares".

Já a atriz Larissa Manoela utilizou a ferramente Stories do Instagram para lamentar o ocorrido. “Tristeza sem fim. Um menino tão jovem, tão talentoso, tão querido! Uma vida toda pela frente interrompida da forma mais trágica! Que Deus receba você e seus pais e que Ele consiga confortar o coração de todos que lamentam hoje a sua ida! Descansem em paz”.

Além dos fãs, a namorada do ator, Isabela Tibcherani, 18, também se pronunciou. "Estou bem, dentro do possível", escreveu nos stories.

Segundo o boletim registrado pela polícia, Rafael, acompanhado de seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, foram até a casa de sua namorada para conversar com o pai dela sobre o namoro, por volta das 14h. As vítimas foram recepcionadas pela mãe e pela namorada de Miguel, e levaram os tiros em seguida.

Ainda criança, Rafael Miguel tornou-se famoso por comercial em que aparecia pedindo brócolis.