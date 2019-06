Mais de 1h em 'cadeirinhas' e bebê conforto pode causar doenças em crianças, alerta OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou novas diretrizes para o desenvolvimento saudável de crianças com menos de 5 anos de idade. Pais, educadores e pediatras devem ficar atentos ao tempo de sono, de atividade física e tempo de contato com telas dos menores. Os indivíduos dessa faixa etária não devem passar mais de 60 minutos por dia em atividades passivas, como mantidas em cadeirinhas de bebê e bebê conforto, segundo a OMS. Devem ainda ter no mínimo 10h de sono, não ultrapassar mais de 1h em frente a dispositivos como aparelho celular, TVs e tablets.

Controle das horas adequadas de sono e tempo com smartphones podem, inclusive, prevenir doenças no futuro.

"A primeira infância é um período de rápido desenvolvimento e uma época em que os padrões de estilo de vida da família podem ser adaptados para aumentar os ganhos em saúde", explica o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A OMS dividiu por faixas etárias cada uma das recomendações que foram desenvolvidas por especialistas

BEBÊS (MENOS DE UM ANO)



1. Chão: Devem estar fisicamente ativos várias vezes ao dia de várias maneiras por meio de brincadeiras interativas no chão; quanto mais melhor;

2. Posição: Para aqueles que ainda não se movem, isso inclui pelo menos 30 minutos em posição de bruços, repartidos ao longo do dia;

3. Carrinhos, cadeiras e cangurus: Não devem permanecer sujeitos a contenção por mais de uma hora seguida. Exemplo: em carrinhos de bebê, cadeiras altas ou acondicionado nas costas, como cangurus.

4. Telas (smartphones a TVs): Não se recomenda que passem tempo em frente a telas, como aparelho celular. Em momentos de inatividade, recomenda-se que um cuidador leia ou conte histórias;

5. Sono: Devem ter 14 a 17 horas (0 a 3 meses de idade) ou 12 a 16 horas (4 a 11 meses de idade) de sono de boa qualidade, incluindo cochilos.

CRIANÇAS DE 1 A 2 ANOS

1. Brincadeiras e "exercícios": Devem passar ao menos 180 minutos em uma variedade de atividades físicas em qualquer intensidade, distribuída ao longo do dia; quanto mais, melhor;

2. Carrinhos e cadeiras: Não devem ficar restritas por mais de uma hora seguida (por exemplo: carrinhos de bebê, cadeiras altas ou acondicionadas nas costas de um cuidador) nem permanecer sentadas durante longos períodos de tempo.

3. Telas (celulares a TVs): Não se recomenda tempo em atividades sedentárias em frente a uma tela (assistindo TV ou vídeos ou em jogos de computador). Para aquelas com 2 anos de idade, o tempo sedentário em frente a telas não deve ser superior a uma hora.



4. Sono: Devem ter de 11 a 14 horas de sono de boa qualidade, incluindo cochilos, com horários regulares para dormir e acordar.

CRIANÇAS DE 3 ATÉ 5 ANOS



1. Brincadeiras e "exercícios": Devem gastar ao menos 180 minutos em vários tipos de atividades físicas em qualquer intensidade, das quais pelo menos 60 minutos de intensidade moderada a elevada, repartidas ao longo do dia; quanto mais, melhor.



2. Carrinhos e cadeiras: Não devem ficar contidas por mais de uma hora seguida (por exemplo, em carrinhos de bebê) ou ficar sentadas por longos períodos. O tempo dedicado a atividades sedentárias em frente a telas não deve exceder uma hora; quanto menos, melhor. não deve exceder 1 hora; menos é melhor.



3. Sono: Devem ter de 10 a 13 horas de sono de boa qualidade, que podem incluir cochilos, com horários regulares para dormir e acordar.