Maior bar de gelo do mundo chega a Fortaleza nesta sexta-feira (6)

A partir desta sexta-feira (6), a capital cearense receberá o maior bar de gelo do mundo, com uma área de 320m², superando o dobro do tamanho dos ice’s bares de Madrid, Barcelona, Las Vegas, Londres, Orlando e Foz do Iguaçu. O IceBar Fortaleza é o único com queda de neve em tempo real e open bar. A novidade será instalada no Piso L2 do Shopping RioMar (Papicu) e terá funcionamento diário, sempre das 13 horas até 1 da manhã.

Os visitantes receberão calças, botas e jaquetas disponibilizados pelo local, para 40 minutos de pura diversão. Esculturas de gelo, música ao vivo, espetáculo de neve e open bar de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas fazem parte da experiência, em uma temperatura entre - 10 e - 15 graus.

A estrutura, que é feita 100% de gelo, tem 50 toneladas de gelo cristalino e renovação constante do oxigênio, com equipamento importado da Holanda.

Serviço

Icebar Fortaleza

Dia: 6 de dezembro de 2019

Local: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu

Funcionamento: todos os dias, de 13 h à 1h

Ingressos: a partir de R$89,90