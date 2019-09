Mãe de Safadão, Dona Bil, publica nas redes sociais provas autenticadas contra Mileide

Após a audiência do processo criminal movido por Mileide Mihaile contra Wesley Safadão, Dona Bil e Thyane Dantas, a mãe do cantor publicou nas redes sociais série de vídeos apontando possíveis provas contra a influencer, que é acusada de estar envolvida com as contas falsas no Instagram que atacam a família do forrozeiro.

Bil mostrou capturas de tela de prováveis conversas entre Mileide e as pessoas envolvidas com os fakes. De acordo com a mãe de Safadão, a ex-mulher enviava os comandos de como deveriam ser publicados nas contas os textos e até as fotos.

Print apontado como prova contra Mileide Reprodução / Instagram

Ainda segundo a mãe de Wesley, a influencer está envolvida com as contas falsas desde 2013. "O que me deixa mais triste é que essa pessoa que teve dentro da minha casa, que eu tinha como uma filha, que é a mãe do meu neto está diretamente envolvida nesses fakes", afirmou.

Print apontado como prova contra Mileide Reprodução / Instagram

Os ataques envolvem ainda os filhos de Wesley com Thyane. Em outros documentos, Dona Bil mostra prints das curtidas que Mileide fez a comentários contra o casal.

Print apontado como prova contra Mileide Reprodução / Instagram

A ex-vice prefeita do município de Araicoaba afirmou que, antes das investigações começarem, entrou em contato com Mileide para esclarecer o envolvimento dela com o caso. A influencer negou e até incentivou que dessem continuidade com o processo. "Eu daria tudo pra que tudo fosse mentira, mas infelizmente eu não posso mentir pra Justiça".

Print apontado como prova contra Mileide Reprodução / Instagram

Bil também expressou preocupação com o neto, Yhudy. "Não sou eu ou o Wesley que vamos mostrar isso a ele, vai ser a própria a internet".

"Não mostrei 1% do que a gente tem e que é a verdade. Isso aqui me dói, me dói muito", revelou.

Segundo a assessoria de Mileide, as acusações "são infundadas e mentirosas, com o único objetivo de manchar sua imagem e descredibilizá-la". A nota emitida afirma ainda que ambos quebraram o sigilo processual.

"Ela segue com a consciência limpa, pois não tem envolvimento com a criação de perfis falsos e ataques à família de Wesley, mas deseja retratação pelas acusações criminosas feitas contra ela".

Confira a nota na íntegra:

Mileide Mihaile esclarece, por meio desta nota, que as acusações feitas por Wesley Safadão e Dona Bil nas redes sociais na tarde desta terça-feira (24) são infundadas e mentirosas, com o único objetivo de manchar sua imagem e descredibilizá-la. Após audiência realizada na manhã de hoje no Fórum Clóvis Beviláqua em Fortaleza, Wesley e sua mãe vieram a público, por meio de suas contas no Instagram, revelar detalhes do processo e da audiência, na qual estiveram presentes também Thyane Dantas e a empresária Mileide Mihaile, e novamente fazer afirmações falsas sobre o caso. Ambos quebraram o sigilo processual e também devem responder sobre isso judicialmente.

Dona Bil apresentou documentos autenticados em cartório na data de hoje e insistiu nas acusações injustificadas. Segundo Mileide, os documentos não fazem parte do processo e não foram periciados, pois para tal, a Justiça precisaria estar de posse do celular da pessoa acusada. Após o ocorrido, a empresária obteve um documento que prova não existirem processos em andamento ou finalizados contra ela na seara criminal, ou seja, nada consta em seu nome, e seus advogados já estão tomando as medidas necessárias. Mileide reitera que deseja fazer justiça e, a cada nova audiência, espera pôr um ponto final no processo. Ela segue com a consciência limpa, pois não tem envolvimento com a criação de perfis falsos e ataques à família de Wesley, mas deseja retratação pelas acusações criminosas feitas contra ela.