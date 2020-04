Mãe de Neymar e Tiago Ramos terminam namoro após polêmicas, afirma colunista

O namoro entre Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, e o modelo Tiago Ramos teria chegado ao fim, segundo aponta o colunista do Uol, Fefito. As informações são de que a família pressionou a matriarca para que pusesse um ponto final à relação.

O motivo seria a exposição à mídia, que ficou em evidência após diversas publicações apontando relacionamentos anteriores de Ramos, incluindo envolvimento com homens e a formação de um trisal gay. Nadine, assim como os familiares, só teria tomado conhecimento da bissexualidade do então namorado por meio das publicações. O conjunto de acontecimentos teria sido o motivo para Tiago ter deixado a mansão e retornado para sua terra natal, onde registrou momentos com a mãe a irmã nas redes sociais.

De acordo com outras publicações, o modelo de 24 anos, que também é jogador, chegou a chorar com o fim do romance e falou aos amigos como estaria apaixonado por Nadine, de 52 anos. Mesmo assim, uma das alegações da família seria a obsessão dele por holofotes, já que também já teria se aproximado de famosas cantoras de brega.

Para evitar que Tiago fale sobre a intimidade junto da família de Neymar, um contrato de confidencialidade também estaria sendo cogitado para excluir a possibilidade de entrevistas. No entanto, ele ainda estaria esperançoso com o retorno do namoro.

Início de tudo

O interesse de Tiago por Nadine começou durante a festa de aniversário de Neymar, realizada em Paris no mês de fevereiro. A informação é do jornal Extra.

O contato entre os dois só teria acontecido após uma confusão envolvendo o modelo que, na ocasião, foi convidado a se retirar do local. Após interferência da mãe de Neymar para barrar a expulsão, os dois teriam iniciado a paquera.

Na publicação feita no Instagram por Nadine, no qual assumiram o relacionamento, o cantor Nego do Borel foi um dos que relembraram o momento. "Caramba! Estou lembrando dele, tia. Por isso que ele ficou olhando pra gente naquele dia...", comentou.