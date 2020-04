Mãe de Juliana Paes é diagnosticada com o novo coronavírus

A mãe de Juliana Paes foi diagnosticada com o novo coronavírus, conforme publicação da atriz nesta quarta-feira (29). A artista já havia divulgado na terça que Regina estava com sintomas da doença e, por isso, cancelou participação em live com o jornalista Bruno Astuto.

"Hoje, minha mãe amanheceu com sintomas de Covid-19 e se sentindo mal. Estamos apreensivos e vou ter que tomar todas as rédeas, algumas precauções e medidas", falou pelo stories do Instagram. "Não moro com ela, mas tem a minha vozinha, que mora com ela há anos. Peço desculpas."

Hoje, também pelos stories, Juliana comunicou o diagnóstico e disse que ela está bem. "Tomando os medicamentos e cuidados em casa. Obrigada por todas as mensagens preocupadas e carinho", disse.

No último dia 15 de abril, Juliana publicou um texto parabenizando a mãe pelo aniversário. "Queria dar um abraço nela. Como eu queria sentir o cheirinho dela... ela está viva, vivíssima, cheia de luz, alegria, força, estamos longe, por força do momento, mas cada vez mais próximas."

*Com informações do Estadão Conteúdo