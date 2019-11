Mãe de Jorge Fernando usa redes sociais do filho para publicar mensagens amorosas

A mãe de Jorge Fernando, Hilda Rabello, de 95 anos, utiliza o perfil do Instagram do filho para mandar recados amorosos aos fãs. Após um mês da morte de Jorge, nesta quinta-feira (29), dona Hilda publicou uma homenagem à data.

"Boa noite, meus amigos. Hoje eu não tô muito alegre não, porque o Flamengo está jogando e eu quero ver o Flamengo. Mas quando eu lembro dele (Jorge Fernando), eu sinto muita falta dele. Mas ele tem dado muita prova de que eu não tenho direito de reclamar. E não reclamo. Eu peço sempre a Deus que ilumine ele, que um dia ele deu uma amizade linda para nós. Salve Jorge Fernando. Que Deus te abençoe e que Deus te dê a luz que você merece", falou, emocionada, em vídeo.

A mãe do diretor iniciou as publicações na conta no dia 8 de novembro, com um vídeo e mensagem de bom dia. “Bom dia! Bom dia pelo Jorge Fernando. Ele hoje não está aqui, mas todos os dias dava ‘bom dia’ para todos —e é o que hoje estou fazendo por ele. Sejam felizes, eu agradeço a Deus por ter vocês como amigos”, falou Hilda em vídeo.

Amigos e artistas, como o dramaturgo Walcyr Carrasco e os atores Klebber Toledo, Nivea Stelmann e Giovanna Lancellotti, aprovaram a publicação e a responderam com comentários carinhosos. "Obrigado Dona Hilda por seu exemplo de força e resiliência e pelo filho tão lindo e querido que vc colocou nesse trem", comentou o ator Nelson Freitas.

O ator e diretor Jorge Fernando faleceu no dia 27 de outubro, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde se recuperava após passar mal devido um acidente vascular cerebral sofrido em janeiro de 2017.

Em nota, o hospital informou que Jorge Fernando morreu devido a uma parada cardíaca "em decorrência de uma dissecção de aorta completa".