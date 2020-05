Mãe de Anitta coloca ponto final sobre suposto desentendimento com a cantora

Miriam Macedo, mãe de Anitta, apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (21) para colocar um ponto final nos boatos de que estaria em conflito com a filha. Ela negou qualquer desentendimento e confirmou que está morando sozinha.

A cantora de vários sucessos, entre eles "Vai Malandra", já havia dito que seu relacionamento com a mãe estava bem, e que o motivo de Miram não morar com ela era porque estava de mudanças para um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Estou morando na Barra em frente à praia e o que a minha filha falou foi realmente a verdade. Só que eu passei mal e fui para casa da minha irmã porque não queria ficar sozinha com essa pandemia. Fui ficar na casa da minha irmã até eu melhorar. Não quis falar para o meu filho nem para a minha filha e ela não soube o que aconteceu", contou a mãe da cantora.

Miriam Macedo afirmou que só fez a declaração para acabar de vez com as histórias que estavam circulando na mídia. "Criaram uma confusão danada, eu resolvi falar", completou. Anitta respondeu a publicação dizendo: "Ô mãezinha, não precisava. Está tudo bem sempre. Te amo."

A confusão aconteceu após a coluna Léo Dias, do UOL, afirmar que Miriam Macedo teria deixado o apartamento comprado pela filha, por não concordar com os relacionamentos dela. Segundo a publicação, ela teria retornado a Honório Gurgel, bairro em que Anitta cresceu, na periferia do Rio.

Recentemente a funkeira assumiu o namoro com o modelo Gui Araújo com quem vinha flertando havia algum tempo nas redes sociais. Os dois estariam, inclusive, passando juntos esse período de quarentena, na casa da cantora. Antes dele, ela estava namorando empresário Gabriel David.