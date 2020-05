Madonna revela teste positivo para anticorpos de coronavírus

Em vídeo no Instagram publicado nessa quinta-feira (30) do seu Diário de Quarentena, Madonna revelou aos seguidores que foi testada positivo para anticorpos do novo coronavírus.

"Fiz um teste no outro dia e descobri que tenho os anticorpos. Então amanhã, vou apenas dar uma volta longa em um carro, vou abrir a janela e respirar, vou respirar no ar de Covid-19", contou.

Apesar do resultado, a cantora não deu detalhes sobre como a doença se manifestou nela. De acordo com a Agência Americana de Controle de Doenças, o resultado positivo indica que os anticorpos resultaram de uma infecção pelo coronavírus.

Madonna tem usado as redes sociais para compartilhar a rotina durante o período de distanciamento social. Nos vídeos intitulados como 'Diário de Quarentena', a diva do pop digita em uma máquina de escrever e faz a narração desses momentos.