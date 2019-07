Madonna, Beyonce, Silva e Sam Smith lançam clipes; assista

Quase como uma regra, às sextas-feiras, artistas da música pop divulgam seus mais recentes trabalhos, sejam videoclipes ou álbuns. Grandes nomes do pop internacional retornaram às paradas musicais e para representar o Brasil, o lançamento ficou por conta da parceria entre Silva e Ludmilla. Veja a lista:

Madonna - Batuka

Quinta faixa do álbum "Madame X", lançado em junho de 2019, o clipe de Batuka apresenta cenas que contextualizam a música e faz críticas sociais, como em Dark Ballet e God Control, últimos clipes lançados pela cantora. O nome refere-se a uma categoria musical criada por mulheres de Cabo Verde, que foi considerado um ato de rebelião pela Igreja. Essas mulheres, que mesmo assim conseguiram preservar o gênero, são as protagonistas do vídeo. Ao longo da música, o Batuka se junta com uma batida mais moderna e criam uma identidade. Quem tem um nível básico de inglês, consegue compreender facilmente essa e outras faixas do disco.

Silva e Ludmilla - Um Pôr do Sol na Praia

O feat. dos cantores brasileiros inicia com o ritmo suave do samba e remete à um clima praiano, como o nome sugere. A música "good vibes" é a primeira parceria de Silva e Ludmilla. O estilo já é típico do cantor, mas se torna novidade na voz da cantora, que foge do funk agitado e das rápidas coreografias.

Beyoncé - Spirit + Bigger

A cantora lançou seu mais novo álbum "The Gift", inspirado no universo de "O Rei Leão", junto com a estreia do longa nos EUA. O clipe "Spirit" foi lançado nessa semana, mas na nova versão é acrescentada a faixa Bigger. O vídeo mostra cenas do filme e conta com a participação de Blue Ivy, filha mais velha da cantora. A transição entre as duas músicas é feita com a clássica fala de Mufasa em conversa com seu filho Simba.

Iggy Azalea feat. Kash Doll - Fuck it up

Agora como cantora independente, Iggy Azalea lançou o clipe da sétima faixa do álbum "In My Defense". A estética do vídeo preserva o estilo divertido de outras músicas da rapper. Quem conhece o trabalho dela consegue perceber semelhanças com clipes antigos. O início da música lembra "Fancy", também de Iggy em parceria com Charli XCX, e as cenas no carro lembram o clipe de "Pretty Girls", música de Brtiney Spears que a rapper fez uma participação.

Sam Smith - How Do You Sleep?

A letra fala sobre um relacionamento conturbado, o que é muito comum nas músicas do cantor britânico. O diferente é a batida animada que coloca até o artista para dançar ao lado de seus dançarinos. Na maior parte do clipe, a estética se relaciona com o minimalismo, com foco no preto e branco, em uma espécie de estúdio fotográfico.