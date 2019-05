Luxo da Aldeia e grupos de samba fazem tributo à Beth Carvalho, na sexta-feira (31)

O Sesc Chorinho apresenta o especial Overdose do Samba nesta sexta-feira (31) prestando homenagem à cantora Beth Carvalho com rodas de samba e apresentações de mais de 12 grupos musicais. O bloco Luxo da Aldeia encerra a noite.

Entre as atividades estão rodas de conversa sobre o samba no cenário atual da música brasileira e performance poética. A programação acontece das 9h às 22h.

Falecida em 30 de abril deste ano, Beth Carvalho foi um dos grandes nomes do samba no Brasil, é conhecida como a madrinha do gênero.

Programação

9h – Abertura com show do Projeto Nosso Samba

10h – Grupo Deixa de Caô

11h – Grupo Phylos – Coral

12h – Show Mel com Samba

13h – Samba Canto da Razão

14h – Baile do Zé Limpeza

15h – Samba Sanfonado – Choro Sanfonado

17h – Projeto Nosso Samba Show Compasso

18h – Samba da Vadiagem

19h – Samba que Ouvi por Você

20h – Samba Delas

21h – Bloco Luxo da Aldeia

Serviço

Overdose do Samba: Beth Carvalho

Sexta-feira (31), das 9h às 22h.

No Estacionamento da Unidade Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro).

Grátis. (08002755250)