Luto: morre vocalista do The Prodigy aos 49 anos

O vocalista da banda The Prodigy, Kleith Flint, de 49 anos, foi encontrado morto na própria casa, nesta segunda-feira (4), segundo a BBC. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

"Infelizmente, um homem de 49 anos foi pronunciado morto na cena. A morte não é tratada como suspeita, e um relatório será preparado para os legistas", anunciou a polícia à BBC.

Hits e cena eletrônica pesada

Cantor, músico e dançarino, Kleith Flint nasceu em 1969, em Londres, e nos 1980 conheceu o DJ Liam Howlett, que seria seu companheiro no The Prodigy, uma das mais ousadas e pesadas bandas da cena eletrônica nos anos 1990. Os hits "Breathe", "Firestarter" e "The Fat of the Land" chegaram ao primeiro lugar nas paradas dos EUA e do Reino Unido.

A banda tinha retornado recentemente de uma turnê na Austrália do álbum "No Tourists", de 2018.