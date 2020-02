Lulu Santos apresenta nova turnê em Fortaleza no Viva Música Sesc

Lulu Santos é a primeira atração da temporada 2020 do projeto Viva Música, promovido pelo Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE). A nova turnê intitulada “Pra Sempre” chega na Capital cearense no dia 28 de março, a partir das 18h, no Anfiteatro do Parque do Cocó.

Os ingressos serão distribuídos mediante a doação de 5kg de alimentos não perecíveis, com exceção de sal, nas Unidades Sesc, Senac e Fecomércio. Todos os alimentos serão destinados ao Mesa Brasil Sesc, programa nacional de segurança alimentar e nutricional que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos.

O cantor promete fazer um grande espetáculo, com a maioria dos clássicos no repertório, além das novidades do álbum que dá nome ao show. Sobre projetos como o Viva Música, Lulu Santos enfatiza a importância do incentivo à cultura, aproximando fãs e ídolos.

“Acho fundamental este apoio à cultura e à arte popular, o estado do Ceará é praticamente único neste tipo de realização que dá oportunidade para que as pessoas tenham contato direto com a arte e com os artistas que apreciam”, afirma.

Para abrir a noite de apresentações, a banda Reite sobe ao palco do Anfiteatro com um repertório de pop rock autoral. O grupo desempenha um trabalho relevante no cenário musical cearense com uma trajetória de mais de 10 anos de estrada.

Além de curtir os shows, o público também poderá contar com serviços de food truck, exposições e atendimento do Sesc.