Lula Molusco, de 'Bob Esponja', deve ganhar série solo na Netflix

A Nickelodeon e a Netflix fecharam um acordo mundial para produzir desenhos e filmes com personagens da emissora. Logo após o anúncio da parceria, chega a confirmação de uma das primeiras produções: um spin-off de "Bob Esponja Calça Quadrada", com foco no personagem Lula Molusco.

Segundo informações do jornal norte-americano The New York Times, o derivado será um projeto musical do polvo mal-humorado, e estará disponível na plataforma de streaming.

A proposta pretende competir com a crescente busca de audiência infantojuvenil nos streamings. Com o novo Disney Plus, crianças terão um catálogo repleto de produções da Disney, Pixar, Marvel, e "Star Wars", o que pode gerar um monopólio.

Com o novo acordo entre as empresas, animações originais e séries de TV poderão ser feitas em torno do universo dos personagens da Nick. Personagens completamente novos também serão introduzidos. Segundo o New York Times, o acordo vale mais de US$ 200 milhões (R$ 836,5 milhões) para a Nickelodeon.

O personagem Bob Esponja também ganhará um novo filme em meados de 2020. Com trailer divulgado pela Paramount Brasil na última quinta-feira (14), a história será centrada no desaparecimento do caracol Gary e na busca de Bob e Patrick Estrela por ele.

A produção terá participação especial do ator Keanu Reeves e o elenco original da série de TV dublará os personagens no filme.