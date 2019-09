Luiza Sonza nega depressão: "Não quero que confundam doença séria com tristeza"

A cantora Luísa Sonza, 21, usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (20) para esclarecer uma tuíte seu publicado na terça (17), em que diz que são raros os dias em que acorda feliz. A mensagem tornou-se uma polêmica e preocupou os fãs da cantora. Mas, segundo ela, não passa de um momento de tristeza.

"Acho que ainda não sei lidar com esse negócio de fama. Só quero tranquilizar vocês sobre aquele tuíte. Está dando uma repercussão, amigos e fãs preocupados. Eu estou bem, não estou com depressão. Não quero que confundam uma doença séria com tristeza. Tristeza também é muito triste e faço terapia, me cuido. Se fico uma semana sem, começo a cambalear", disse a mulher de Whindersson Nunes através dos stories no Instagram.

"Sou muito grata a tudo que tenho na vida. Só que isso não é sinônimo de felicidade. Não adianta fingir que é, porque não é. Meu marido, com tudo que ele tem, passou por uma depressão. E como vivi isso dentro de casa, quero alertar para vocês: não é isso que vai trazer felicidade. Nunca vai estar perfeito, entende? Enquanto estiver vazio aqui dentro, nunca vai estar perfeito", desabafou. "Só quero tranquilizar vocês que estou bem".