Luísa Sonza usa perfil no Twitter para contar que sofre de depressão

Luisa Sonza, 21, usou seu Twitter, na noite desta sexta-feira (13) para fazer um longo desabafo sobre depressão. "Eu ando tendo que me esforçar mais do que nunca a não desistir de 'ser feliz' e ficar bem... E isso está me cansando. É uma merda. É uma merda você querer muito muito acordar feliz e simplesmente não conseguir ", iniciou a cantora.

Em seguida, Sonza falou sobre o esforço que vem fazendo para demonstrar estar bem, mesmo que não se sinta dessa forma. "Eu menti para vocês que não tenho depressão, menti que está tudo bem, não está, faz tempo. E eu estou cansada de fingir ser forte para vocês. Eu não sou tão forte assim, e isso me frustra muito".

"Mas eu não quero ser vista desse jeito. Triste. Não quero que vocês achem que estou sempre fingindo. Não é assim, eu amo rir, eu amo brincar e me divertir. E vai passar, não quero que isso me defina como pessoa. Isso não sou eu. Só não vou mais fingir que sou a pessoa mais forte do mundo porque eu não sou", revelou Sonza.

A artista finalizou o depoimento se desculpando pelo desabafo, dizendo que só o fez por não aguentar mais e não desejar que essa doença a defina. "É uma merda saber que agora vai sair notícia sobre isso e que vão falar mais e mais sobre, mas eu não aguentava mais ficar quieta e arrumar desculpa para as pessoas inventando coisas aleatórias quando eu estou nos piores dias".

"E eu espero não falar mais sobre isso, não vou ficar mostrando meu lado triste para vocês, porque eu não quero que essa merda me defina. Porque eu não sou isso. E por mais que eu esteja MUITO cansada e de saco cheio eu vou continuar tentando", finalizou a cantora.

Celebridades foram à página de Sonza apoiá-la. Maisa Silva, 17, disse que estará orando por ela e que "todo mundo conhece seu coração, sabe que você é cheia de empatia, luz, talento e essas são as coisas que te definem". Joanna Maranhão, 32, fez um alerta à cantora: "você não é assim, você está assim...".

O anúncio vem cerca de oito meses após o marido de Sonza, Whindersson Nunes, 24, se afastar do trabalho para se cuidar por estar sofrendo uma forte depressão. Ele voltou ao batente somente em agosto.

O comediante até disse, algumas semanas depois do ocorrido, que gostaria de criar um aplicativo gratuito para oferecer sessões de terapia a quem tem depressão. A ideia é que profissionais trabalhem de forma voluntária e ofereçam ajuda de uma hora a alguns usuários. Segundo Nunes, a produção do app já está em andamento.