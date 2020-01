Luísa Sonza publica foto com Whindersson para ironizar notícia sobre crise no casamento

A cantora Luísa Sonza, 21, ironizou uma notícia sobre uma suposta crise no seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, 25, publicada pelo Jornal Extra nesta terça (28).

O título dizia que o relacionamento estava "por um fio". Sonza marcou o humorista em resposta à publicação: "[risos] amor olha", escreveu a artista. Whindersson respondeu com emojis de risada e também escreveu: "Do nada".

Na madrugada desta quarta-feira (29) o casal voltou a comentar sobre a notícia, mas dessa vez como comemoração de aniversário de casamento.

Sonza publicou uma foto em que aparece com uma calcinha branca ao lado do marido. "Por um fio. O fio: [risos]", se referiu a roupa íntima.

"Amor da minha vida. Feliz três anos e 11 meses meu amor! Você é a coisa mais especial, linda e importante da minha vida. Pra sempre nós", completou a cantora com uma declaração romântica.

Whindersson Nunes não ficou para trás. O comediante e Youtuber também resolveu fazer uma homenagem para a esposa.

"Hoje fica faltando um mês pra nós meter quatro anos juntos. Quatro anos minha fia, quatro anos que a gente toma tanta pedrada que pra mim já é bem dez", escreveu.

Repercussões

O humorista também escreveu sobre as repercussões. "O povo não dá um mês pra nós, que vidente prevê o fim, que jornal diz que estamos por um fio [...] Quatro anos que você me enche de orgulho, me faz chorar com suas conquistas. Te amo demais, só digo isso", afirmou Nunes.

Juntos desde 2016, o casal promoveu uma festa de casamento em fevereiro de 2018 em São Milagres do Milagres (AL), mas ainda não se casou no religioso.

Por isso, Luísa Sonza anunciou recentemente que pediu (novamente) Whindersson em casamento.

A cantora também usou a rede social para explicar como foi feito o pedido.

"No meio do show dele em Cuiabá apareci de surpresa e pedi ele em casamento, de novo... Meu amor por esse menino vai além de tanto, que não dava pra eu fazer algo simples. Eu queria surpreendê-lo assim como ele me surpreende todos os dias, queria impressioná-lo e sair de qualquer óbvio que ele poderia imaginar, porque ele é tão diferente de tudo que já conheci, tão especial, que é no mínimo assim que ele merece que as coisas sejam", disse. "Te amo amor, se eu pudesse eu casaria contigo todos os dias".