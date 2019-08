Luísa Sonza e Giovanna Lancellotti estão entre os nomes da Dança dos Famosos 2019

A temporada 2019 da Dança dos Famosos está prestes a começar. Os 12 participantes desta edição foram divulgados por Fausto Silva neste domingo (18). A competição acontece durante o Domingão do Faustão.

A parte feminina da atração será composta por Dandara Mariana, Fernanda Abreu, Giovanna Lancellotti, Luísa Sonza, Luiza Tomé e Regiane Alves, enquanto a masculina fica por conta de Bruno Montaleone, Jonathan Azevedo, Junior Cigano, Kaysar Dadour, Luis Lobianco e Matheus Abreu.

Luísa Sonza bricou que vai "tremer na base", mas que encara o desafio. Já Giovanna Lancellotti confessou que não dança nem na balada: "Eu só engano. Para mim é um grande desafio, mas espero que todos se divirtam com meus erros e se emocionem com meus acertos".

Junior Cigano brincou: "Minha professora vai ter muito trabalho". Nas redes sociais, o lutador de MMA publicou foto com a parceira de competição, a bailarina Ana Paula Guedes.

Na última edição, Leo Jaime foi o grande campeão do quadro, em final disputada contra Dani Calabresa e Erika Januza. A competição começa com a primeira apresentação do time das mulheres, no ritmo do Baladão, no próximo domingo (25).