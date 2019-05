Luisa Sonza conta que está sendo perseguida nas redes sociais. "Não vou ficar calada", afirma

A cantora Luisa Sonza, casada com o youtuber Whindersson Nunes, publicou depoimento no instagram sobre a situação vivenciada após o casamento do digital influencer Carlinhos Maia. Nesta sexta-feira (24), Luisa contou que ela o marido estão sofrendo perseguição nas redes sociais.

"Estou me pronunciando porque meu marido acabou de escrever essa seguinte frase pra mim no WhatsApp: 'estão te perseguindo, não deixa isso acontecer, meu Deus, esse cara vai me matar'. Essa é a primeira e última vez que eu toco nesse assunto", declarou Luisa.

Depressão

Além de falar do casamento do influencer e do próprio Carlinhos ter assumido quer falava mal dela, a cantora destacou que ficou chateada quando o influencer zombou da depressão do marido. "Depois de tudo que esse cara fez, zombando da doença do meu marido, o quadro dele piorou e tudo que estávamos evoluindo regrediu. Eu não vou deixar esse cara matar o meu marido, não vou ficar calada", afirmou Luisa.

Após Carlinhos Maia afirmar que Whinderson Nunes não era mais o "número um" do Brasil e deixar de seguir o youtuber, Whindersson compartilhou uma risada no Twitter, dando a entender que era uma resposta ao influencer. Carlinhos, então, curtiu um comentário "Oxe, não era ele que estava com depressão?".

Na publicação, Luisa comentou a relação dela com Carlinhos Maia. "Eu desejo do fundo do meu coração felicidade e muito amor pro Carlinhos e pro Lucas. Discordo de várias atitudes dele, mas acredito que todo mundo muda, evolui e aprende com os erros. E só estou me pronunciando pelo meu marido. Ele não merece isso. Por mais que falem o contrário. Tentei aguentar e apaziguar as coisas até o último momento".

Leia textos publicados por Luiza Sonza: