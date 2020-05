Luísa Sonza anuncia live para próxima sexta-feira (8)

A cantora Luísa Sonza anunciou que vai realizar uma live na próxima sexta-feira (8), às 20h. O show será transmitido no canal do Youtube da artista.

A dona do hit "Braba" pediu para que os fãs comecem assistir pontualmente a transmissão ao vivo. "Não se atrasem porque não vai ser uma live de seis horas que nem a galera está fazendo. Vai ser uma live normal de duas horas", explicou.

No Twitter, Luísa ainda pediu para que os fãs enviassem pedidos de canções para a apresentação. "Músicas ( fora as minhas) que vocês gostariam de me ver cantando, comentem", escreveu.

Separação

Luísa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram o fim do casamento no fim de abril, após dois anos de casados. O anúncio do término foi publicado nas redes sociais dos dois que afirmaram o desejo de manter a parceria e a amizade. "Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro", escreveram.