Luedji Luna é destaque no Ecléticos Livre Festival 2019; veja programação completa

O Ecléticos Livre Festival chega a quarta edição ocupando outro espaço dentro do Parque do Cocó: a Área Adahil Barreto. Com atrações já confirmadas, o evento acontece dia 28 de setembro, sábado, de 9h às 11h e de 16h às 21h, com programação totalmente gratuita.

Este ano, a curadoria focou nas manifestações e expressões do Nordeste Brasileiro, contemplando artistas do Ceará, Pernambuco e a Bahia. Assim como as diferentes estéticas sonoras e da cultura popular do Nordeste. Estão confirmados para se apresentarem no Palco Musical: Limiar do Desconhecido (CE), Sol de Macambira (CE), Bruna Ene (CE), Almério (PE) e Luedji Luna (BA).

Além do Palco Musical o festival terá Arena de Performances, Musicalização Infantil, Intervenções Sonoras - "Desafio Musical em 10 minutos", Feira Criativa e Gastronômica.

O evento já faz parte do calendário cultural do estado do Ceará, trazendo atrações que apresentam as mais variadas sonoridades, proporcionando atividades formativas com foco na acessibilidade, sustentabilidade e cidadania.



Para isso, além da gratuidade do evento, como já é tradição, o festival oferece transporte coletivo direcionado com ônibus saindo da sede dos Cucas, direto para o Parque do Cocó Área Adahil Barreto.

Programação:

Espaço de Ações Formativas

Manhã: Musicalização Infantil (09h às 11h)

Tarde/Noite: Intervenções Sonoras - "Desafio Musical em 10 minutos" (16h às 21h)



Palco Musical

16h – Limiar do Desconhecido (CE)

17h – Sol de Macambira (CE)

18h – Bruna Ene(CE)

19h10 – Almério(PE)

20h30 – Luedji Luna(BA)



Arena das Performances

De 16h40 às 20h10, com abertura do Coco do Iguape Mestre Cabral



Feira Criativa e Gastronômica

De 16h às 22h.



Serviço:

Ecléticos Livre Festival - 4ª edição

Quando: 28/09, 9h às 11h e 16h às 21h

Onde: Parque do Cocó - Área Adahil Barreto (Rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres)

Acesso: Gratuito

Classificação: Livre