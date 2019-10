Ludmilla vence Anitta como melhor cantora no Prêmio Multishow

A vigésima-sexta edição do Prêmio Multishow, realizada na noite desta terça-feira (29),trouxe um duelo entre as musas do funk Ludmilla e Anitta. A dona do sucesso “Onda diferente” foi escolhida como melhor cantora do ano e chorou no palco do evento ao receber a premiação.

Em um discurso empoderado, Ludmilla falou sobre a luta na carreira e incentivou a outras mulheres a lutarem por seus objetivos. “Só queria dizer para todas as meninas, mulheres, nunca deixe ninguém falar o que você é, se você tem um sonho lute como uma garota que vai conseguir”, disse.

Ludmilla e Anitta protagonizaram uma discussão acalorada por causa da autoria da música “Onda diferente”. Na ocasião, Ludmilla não teria ficado satisfeita ao saber que Anitta inseriu seu nome no registro da música que ela criou.

A música envolvida na polêmica foi vencedora do prêmio de Música Chiclete, provocando outro climão durante a premiação. Ludmilla chegou inclusive a ser vaiada minutos antes, quando subiu ao palco para receber o prêmio da canção.

Ela também falou sobre o episódio no discurso de agradecimento de melhor cantora. “Gostaria de agradecer aos meus fãs, minha família e até as vaias. Obrigado pelas vaias, elas me fazem pensar sempre no que eu gostaria ou não que fizéssemos com as pessoas", concluiu.

Além de vencer Anitta, Ludmilla desbancou nomes como Ivete Sangalo, Iza e Marília Mendonça.