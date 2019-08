Ludmilla recebe homenagem da namorada no 'Domingão do Faustão'

Ludmilla participou do quadro Arquivo Confidencial, do Domingão do Faustão, no domingo (4) e foi homenageada pela namorada Brunna Gonçalves.



A bailarina, que trabalha com a cantora, revelou que o relacionamento foi uma novidade em sua vida, pois nunca havia se envolvido com mulheres antes.

"Falei: 'não vou me prender, vou fazer e não vou me arrepender'. E com certeza foi a melhor coisa que fiz na minha vida", disse. "Ela é uma pessoa iluminada, não me vejo sem ela mais."



Brunna contou também que estar ao lado da cantora lhe traz um sentimento inédito, que nunca teve por ninguém. "É uma coisa louca. Às vezes, não tenho palavras para falar o quanto eu te amo, me sufoca. Sou muito de cuidar, dou comida na boca e ela é um neném", brincou.



Emocionada, Ludmilla chorou e aproveitou para fazer um trocadilho com sua música: "Estou despedaçada. Sempre me seguro ao máximo nos lugares, porque 'a danada sou eu', não posso ficar chorando por aí".



A funkeira divulgou o namoro com Brunna Gonçalves em junho deste ano. De lá para cá, ela fala abertamente sobre o casal e revelou recentemente que perdeu contratos após assumir seu relacionamento com a bailarina.