Ludmilla recebe alta hospitalar após ser internada devido a inflamação nos rins

Ludmilla, 25, recebeu alta na manhã deste domingo (17). A cantora estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, desde terça-feira (12), após sentir fortes dores abdominais. A artista recebeu diagnóstico de pielonefrite aguda complicada, processo inflamatório nos rins que causa fortes dores, de acordo com sua assessoria de imprensa.

A crise foi controlada e a cantora seguiu para casa, onde continuará tomando medicamentos para finalizar o tratamento. Ludmilla usou o Instagram para agradecer o apoio dos fãs ."Obrigada por todas as mensagens de carinho e orações. Funcionou", disse a artista, avisando que fará uma live para explicar tudo o que aconteceu com ela.

A apresentação que Ludmilla faria no sábado (16) teve que ser adiada devido à internação. A nova data será divulgada em breve. Na última live da cantora, dia 24 de abril, um momento inusitado chamou a atenção. Enquanto cantava a música "Planos Impossíveis", ela se desequilibrou e caiu com tudo na piscina, de roupa e tudo.

Durante a quarentena, Ludmilla também teve momentos de alegria por conta da profissão. O cantor canadense Justin Bieber, 26, surpreendeu os fãs brasileiros ao compartilhar em suas redes sociais, em abril, a música "Amor difícil".

Bieber publicou uma imagem da tela do seu celular escutando a canção da brasileira, que faz parte do novo EP de pagode da Ludmilla, "Numanice", com seis músicas -quatro inéditas autorais e duas regravações.