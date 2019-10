Ludmilla grava música com Cardi B em Nova York: "Madrugada mais feliz da minha vida"

View this post on Instagram

Quando você tem um único Deus que arde no seu coração, acredita, confia e entrega a sua vida a ele, pra ele te conduzir como quiser, não importa nada que aconteça, não importa quantas barreiras tentem por na sua frente, nem montanhas, porque O senhor faz todas caírem por terra, e quando ele promete alguma coisa a um filho seu, isso irá se cumprir, conforme o tempo que ele quiser e for da vontade dele, pq a vontade dele é perfeita. Então está aqui a prova de que Deus proteje os seus, realiza sonhos e opera milagres. Eu não tenho manager internacional, quem me acompanha sabe que nunca foquei em carreira internacional e vou explicar os principais motivos: 1- por não acreditar tanto no meu potencial, 2- por acreditar nas palavras que me disseram que “isso (carreira internacional) não era pra mim”, mas Deus conhece nossos corações, nossos limites, nossos desejos, nossas angústias, nossas necessidades, TUDOOOOOOO, ele é o começo, o meio e o fim, ele sabia do que eu era capaz haha mas eu não, então eu só confiei nele, 3- não sei falar inglês, como vocês viram por aí 🤦🏾‍♀😅 e ainda tem gente que dúvida desse cara hahahahahaainda Hahaha eu tenho um coração puro, não fujo da luta e não sou capaz de passar por cima de ninguém POR ABSOLUTAMENTE nada nessa vida. Eu sabia que a minha hora iria chegar, foi difícil guardar esse segredo de vocês por tanto tempo, mas é que eu fui seguindo todas as ordens do meu pai, porque ele não erra e tudo deu certo no final 🙏🏾 Por isso eu digo: Vá à luta e coloque Deus na frente, se dedique a ele, DEUS tem algo maravilhoso para cada um nós. Today I fulfilled the dream of singing with the world's coolest rapper @iamcardib this song was so amazing with his eager voice to show the world❤️ Queria agradecer a todos os envolvidos porém são muitos não vai dar pra agradecer todos mas aí vai alguns. Ao meu Amor, a toda minha família e amigos❤️ @alexandrea3b Obrigada por me incentivar sempre e acreditar em mim até quando eu não acreditava, #SergioAfonso e cia❤️obrigada por tudo, #fãs obrigada do fundo do meu coração a cada um de vocês, tudo nosso! Gratidão gente, gratidão🙏🏾😭❤️ @meirellesrenata📸