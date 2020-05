Ludmilla é internada em hospital do Rio de Janeiro

Ludmilla foi internada na madrugada desta quarta-feira (13), num hospital do Rio de Janeiro, após passar mal em casa. Ela publicou, nos stories do Instagram, uma foto deitada numa maca, de mãos dadas com sua mulher, Brunna Gonçalves.

Procurada pelo E+ (seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo), a assessoria da cantora informa que ela sentiu "fortes dores abdominais" e foi diagnosticada com pielonefrite aguda, uma espécie de processo inflamatório no rim. "Ela está com pus nos órgãos excretores e com muita dor. Ludmilla foi medicada, está em observação e sem previsão de alta", explica.

Nos stories, Ludmilla publicou foto no hospital ao lado da esposa Reprodução / Instagram

"Devido às atualizações de seu quadro [de saúde] a live que a cantora faria no próximo sábado (16) está cancelada no momento e terá nova data divulgada assim que for possível", completa.

A equipe descartou ainda que a internação tenha a ver com a Covid-19.

Pelas redes sociais, a cantora demonstrou seu carinho por Brunna Gonçalves com um texto romântico. "Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, amando-te em todos os dias da minha vida", escreveu.

As duas assumiram o namoro em junho de 2019 e se casaram em dezembro do mesmo ano.