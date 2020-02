Ludmilla é atração confirmada para a festa desta sexta do BBB 20

Os participantes do BBB 20 serão surpreendidos com show da cantora Ludmilla durante a festa desta sexta-feira à noite (21).

A interprete de "Verdinha" contou que preparou uma apresentação especial para o reality. "Vai ter muita coisa do meu DVD 'Hello Mundo', o meu hit para o Carnaval 'Pulando na Pipoca', que é uma parceria com Ivete Sangalo, e outras surpresas", afirmou ao Gshow.

Ludmilla também disse estar ansiosa para entrar na casa mais vigiada do Brasil. "Confesso que, sempre que tenho tempo, adoro dar uma espiada e ver o que está rolando na casa."

Na 18º edição do programa a cantora já havia se apresentado no reality.