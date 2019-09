Ludmilla deixa de seguir Luana Piovani nas redes sociais após polêmica

A cantora Ludmilla deixou de seguir Luana Piovani nas redes sociais. No fim de semana, as duas estiveram envolvidas em uma das polêmicas mais comentadas na internet: Piovani criticou o fato da música de Ludmilla, "Malokeira", parceria com MC Lan, ter sido escolhida para a abertura do desfile de Rihanna durante a New York Fashion Week.

Em resposta, a cantora escreveu texto no qual falou sobre os recentes posicionamentos de Luana. "Estou vendo essas suas palhaçadas na internet a tempos e estava até com pena da sua situação, mas tá extremo de ridículo pra sua cara, você já passou dos limites, eu não sei qual é o seu projeto pra ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele", disse.

No domingo (15), em entrevista a Léo Dias, Ludmilla falou sobre o unfollow em Piovani. "Ela estava acostumada a ninguém responder às graças dela. Mas comigo, não, né?". Até o momento, a atriz e apresentadora não se pronunciou sobre o assunto.