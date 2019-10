Ludmilla assina com a Globo para apresentar temporada de verão do Só Toca Top

Ludmilla, 24, acaba de assinar contrato com a Rede Globo para apresentar a versão de verão do Só Toca Top, A atração musical deve ser exibida aos sábados a partir de janeiro de 2020. A cantora contará com a companhia de Mumuzinho, 35, em alguns programas da temporada.



Essa será a segunda vez que a funkeira mostra seu lado apresentadora. Em 2017, ela substituiu Anitta, 26, em um episódio do Música Boa Ao Vivo, exibido pelo canal pago Multishow. A dona do hit Show das Poderosas teve que se ausentar devido a compromissos no exterior.

As gravações do programa serão realizadas na Marina da Gloria, no Rio de Janeiro. A estreia do Só Toca Top para o início do próximo ano promete presentear o público com grandes nomes do cenário musical e o que tem de melhor na música no momento.