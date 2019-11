Lucy Ramos diz que primeiro filho virá 'quando tiver de vir' e que já está 'trabalhando nisso'

Intérprete da personagem Silvia em "A Dona do Pedaço" (Globo), a atriz Lucy Ramos, 37, revela que pensa em ser mãe. A atriz, que é casada há 12 anos com o diretor Thiago Luciano, conta que já tem se preparado para a chegada de seu primeiro herdeiro.

A atriz reforça que gostaria muito de ter um filho, mas que está esperando o momento certo para a sua chegada. "Mas apesar de querer, não fico me cobrando. Claro que, como tenho muitos anos de casada, de vez em quando ouço comentários como: 'Quando vão ter filhos? Não vai abrir a fábrica?'. As pessoas parecem ainda acreditar que uma mulher é incompleta se não for mãe", comenta.

Ela complementa: "

Sou muito feliz com meu marido e meus cachorros, por exemplo. A chegada de um bebê multiplicará essa felicidade para mim, mas isso não é e nem deve ser uma regra."

Na reta final de "A Dona do Pedaço", Lucy revela que já sente falta da companhia dos colegas e de fazer parte das narrativas da história de Walcyr Carrasco.

"É um momento em que sinto a sensação de dever cumprido. Foi um prazer fazer parte da trama, essa obra solar e com uma mensagem tão bonita de amor e esperança. Nos primeiros dias, a gente sente aquela saudadezinha, mas costumo encarar esse processo como um fechamento de um ciclo para logo outro se abrir", finaliza.