Luciano Huck fotografa Angélica durante viagem à Tailândia e surpreende seguidores

Luciano Huck está de férias com Angélica na Tailândia, após curtir uns dias de folga em Angra dos Reis e no Qatar. Na manhã de hoje (9), o apresentador fotografou a esposa em uma piscina de bordas infinitas e surpreendeu os seguidores com a qualidade da foto. "Por ai... tirando fotos dela", escreveu.

Na imagem, Angélica aparece com um maiô mentalizado em um cenário com as famosas pedras tailandesas ao fundo. A apresentadora também compartilhou fotos da viagem em seu perfil no Instagram. Em um comentário, a atriz Fabiana Karla chegou a comparar Angélica a uma deusa: "Eita que deusa!!! Duran és tu?!", disse.

Fora das televisões há dois anos, Angélica voltará ao ar na Globo em 2020. O anúncio foi feito pela própria artista durante sua participação no programa Altas Horas do último sábado (4). "Este ano eu tô de volta. Mas está sendo muito legal. Até mesmo a criação do programa novo, do projeto", contou.