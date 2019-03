Luciano Huck esquece aniversário da sogra e pede desculpas nas redes sociais

Luciano Huck usou as redes sociais neste domingo (17) para elogiar a sogra, Angelina Ksyvicks, após esquecer o aniversário dela na última semana. "Hoje é aniversário da minha mãe, dona Marta, e a dona Angelina [mãe de Angélica] está com ciúmes", brincou Huck em uma transmissão ao vivo no Instagram.

"Em sua homenagem, dona Angelina, para a minha sogra. Feliz aniversário! Viva dona Angelina, viva dona Marta! Hoje está uma celebração absoluta."

Dona Angelina, que completou 75 anos, logo retrucou: "Sabe por que isso? Porque no dia do meu aniversário ele esqueceu", diz ela no vídeo.

"Está com a consciência pesada. Já fez duas lives com ela", confirmou Angélica, sem aparecer no vídeo.