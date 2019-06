Lucas Lucco fala sobre luta contra depressão: "pensei em parar várias vezes"

Quem vê o cantor Lucas Lucco, 28, no palco e na TV, cantando ou atuando, não faz ideia de que, por trás da pessoa forte, há momentos de fragilidade. Por algum tempo ele sentiu muito medo, pânico e sintomas de depressão. Para o próprio artista, foram várias as vezes em que ele pensou em jogar tudo para o alto por não conseguir lidar bem com sentimentos ruins que o afligiam. Em papo franco com a reportagem, Lucco abre o jogo e comenta sobre um dos piores momentos que já viveu.

"Passei por momentos complicados quando misturei shows com novela [ele atuou em 'Malhação', em 2016]. Eu fazia 30 shows por mês e parecia que eu não estava ali. Pensei em parar várias vezes. Cheguei no ápice de reunir minha mãe, meu pai e falar que não conseguiria suportar", lembra. Com sensações esquisitas e pânico, Lucco revela que precisava dar uma pausa. Foi então que entre 2017 e 2018 ele resolveu descansar e colocar as ideias em ordem, definir o que seria de sua carreira daquele momento em diante.

"Quem tem depressão tem de ter atenção redobrada. Quem é depressivo não pode falhar, pois um minuto de desatenção e você vai de novo para o buraco. Pode ocorrer a qualquer momento. Só com fé eu consegui ficar bem", conta Lucas Lucco. Hoje em dia, ele conta que faz no máximo 12 apresentações por mês e que se apegou à fé para se reerguer. Lucco acaba de lançar o DVD "A Origem", que rememora as diversas fases de sua carreira. E também já está projetando um próximo que será gravado ainda em 2019.

"Faço menos shows para poder ser gentil com a minha vida e com as pessoas. Para quando sair de cada show ter a certeza de que dei meu melhor. Eu quero fazer shows inesquecíveis. Todo esse aprendizado gerou mudanças dentro de mim, sou um novo homem", define.

Lucco complementa dizendo que, mesmo com essas mudanças e com a cabeça melhor, não considera que esteja em sua melhor fase. "Acho que ainda não chegou a minha melhor fase, não. Com o tempo as coisas vão melhorar naturalmente. Agora faço tudo com mais qualidade. Preciso estar descansado para me sentir bem. Se continuasse como antes já teria parado."

Por mais que a junção do trabalho nos palcos musicais com os da TV tenha contribuído para que ele tivesse uma queda, a vontade de atuar só cresce na mente de Lucco. "Queria muito voltar à televisão como ator. Chegaram convites da Globo interessantes, talvez pinte algo, pois é uma coisa que amo fazer. Queria fazer série. Quem sabe?", finaliza o artista.