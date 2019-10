Lucas Lucco cancela shows após sua noiva, Lorena Carvalho, ser internada devido a aborto espontâneo

A assessoria de Lucas Lucco, 28, usou o Instagram do artista para avisar o cancelamento dos shows agendados para esse sábado (19) e domingo (20). A razão para o cantor faltar aos compromissos é que sua noiva, Lorena Carvalho, sofreu um aborto espontâneo.

O cantor Lucas Lucco não se apresentou no show do Festival A6, em Umuarama, PR (19) nem participará do Band Farra Fest, em Mogi Mirim, SP (20). "O motivo é a saúde de sua noiva, Lorena Carvalho. Após sofrer um aborto espontâneo, com dois meses de gestação, Lorena não se sentiu bem e precisou ser internada. Seu quadro é estável. Lucas está ao lado da noiva, oferecendo toda atenção e suporte necessários. O cantor reitera seu compromisso com todos os fãs e público que acompanham seu trabalho e pede compreensão neste momento. Obrigado!", diz o comunicado na íntegra.

No início de outubro, Lucco usou as redes sociais para anunciar que Carvalho havia perdido o filho que esperavam. Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente dEle. Te amo e te admiro muito. Estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta... dos próximos dias de busca", dizia parte da mensagem do músico