Lucas é eliminado do BBB 20 com 62% dos votos

O eliminado do BBB 20 desta terça-feira (18) foi Lucas Gallina, com 62,62% dos votos do público. Ele enfrentou Victor Hugo (36,08%) e Babu (1,3%).

Lucas foi o indicado pelo líder Guilherme na formação de paredão do último domingo. Já Babu e Victor Hugo foram para a berlinda pelo voto da casa, sendo 9 e 4 respectivamente. Eles ainda disputaram a prova "Bate e Volta" que poderia livrar algum dos indicados ao paredão. A vencedora, contudo, foi Marcela, colocada na disputa durante a última prova do líder.

Na última semana, Lucas esteve envolvido em discussões na casa após não dar nenhuma de suas estalecas, espécie de moeda usada na casa, para a compra de alimentos, mesmo tendo 1.850 estalecas na ocasião.

Enquete promovida pelo Diário do Nordeste já indicava que Lucas seria eliminado. O resultado da pesquisa apontou que 65% dos leitores apostavam na saíde do brother, contra 23,4% de Victor Hugo e 11,4% de Babu.