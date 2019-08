Luana Piovani revela motivo da separação com Scooby: 'Ele virou turista'

Luana Piovani, 42, respondeu a alguns comentários de fãs em fotos no Instagram nesta quarta-feira (7) e acabou revelando o "real" motivo da separação de Pedro Scooby, 30. Ela já havia dito anteriormente que os dois estavam em sintonias distintas e "para mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades'". Mas, desta vez, a apresentadora revelou: "Na verdade, eu terminei o casamento porque ele, além de ter virado um turista, [...] não nos priorizava".

Ela ainda disse que considerou as atitudes de Scooby desrespeitosas após a separação. "Não dá para ser tudo o que queria depois da falta de respeito e consideração que ele teve com a família dele. [...] O show de sexualidade que ele ofereceu ao mundo quando começou o novo relacionamento só mostra o quanto eu estava certa! Agora o mínimo de educação é que ele fique grato que não abro minha boca para falar das tantas cagadas constrangedoras que aprontou. Pai dos meus filhos e só", escreveu.

Logo após o término, Piovani havia dito que a parceria dos dois se manteria mesmo com a separação. "Ele sempre estará comigo, terá seu lugar na nossa casa e será a outra parte da minha potência. Quero vê-lo brilhar, crescer e dividir comigo a difícil e mágica missão de educar nossos pintinhos. A vitória dele, sempre será a minha", afirmou.

Scooby também chegou a fazer, na época, uma homenagem à ex, afirmando que "depois de oito anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas três preciosidades em primeiro lugar".

O surfista está hoje namorando Anitta, 26, com quem viaja para Los Angeles em breve. Ele levará para a viagem os filhos que teve com Piovani, Dom, 7, e os gêmeos Liz e Bem, 3. "Imagina a surra de story na Califórnia com a Anitta e a família feliz. Preguiça", escreveu um seguidor para Piovani. "Pensei mil vezes e estou me preparando. A vida é mesmo assim e tudo tem dois lados. Bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem filhos", respondeu a apresentadora.