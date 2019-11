Luana Piovani jogou roupas de Pedro Scooby na rua após saber de namoro, diz colunista

A polêmica sobre o fim do relacionamento de Luana Piovani e Pedro Scooby está longe de acabar. Depois de engatar um namoro com Anitta, semanas após o término de seu casamento, Scooby agora está com a modelo Cintia Dicker e Piovani parece não ter recebido bem a novidade.

Em uma conversa com amigas em um grupo de WhatsApp, Dicker contou qual foi a reação da apresentadora após o ex assumir seu novo relacionamento no Instagram, com uma foto.

"Medo dela. Ela pirou esses dias. Depois que ele fez nosso post jogou as coisas dele todas na pracinha, até as pranchas", escreveu Dicker no grupo, segundo noticiou a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Posteriormente, ela disse à colunista que não gostaria de "se meter" no assunto de Piovani. "Isso é um grupo de amigas que ficamos zoando, mas ali é só besteira, nada que falamos ali é sério. Era uma zoação interna".

No dia 5 de novembro, Scooby assumiu publicamente seu novo namoro com uma foto no Instagram que capta os dois, momentos antes de um beijo.

"A vida é feita de momentos, bons e ruins. Agora o lance é como você encara isso, que peso isso tem na sua vida e como vc equilibra a sua balança. Eu parto do princípio, que só se vive uma vez, então aproveito cada momento como se fosse o último, deixando pra trás tudo que não me serve e sem guardar magoa nenhuma disso. Levando comigo, quem quer compartilhar essa linda e sorridente jornada que é a vida", se declarou na legenda.

Neste sábado (16), Harley Alves, um amigo de Scooby, anunciou via rede sociais que o amigo seria pai novamente. "A vida é foda. Scooby papai de novo. Ai sabe fazer filho hahaha", escreveu Alves, em seu perfil no Twitter. Após a publicação, ele apagou a mensagem. Contudo, o perfil Subcelebridades, do Intagram, conseguiu captar o tuíte do atleta.