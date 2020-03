Luana Piovani diz ser pai e mãe dos filhos e Scooby rebate: 'Por que fazer esse show?'

O Dia dos Pais foi celebrado na última quinta-feira (19) em Portugal, país em que Luana Piovani vive com os três filhos, Dom, Bem e Liz, frutos do relacionamento com o surfista Pedro Scooby. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora, utilizando um filtro, comentou a data. "Eu até que mereço esse posto porque eu sou mãe e também sou pai", disse.

Após a declaração da ex-esposa, Scooby rebateu em suas redes sociais. O surfista criticou o fato de Luana ter usado os pais dele e dela como exemplo. "Luana, deixa eu te explicar uma coisa, meu pai foi embora quando eu tinha 15 anos e ficou anos sem me ver. Você teve um padastro e nem isso eu tive, fui feito por si só, me criei na rua, corri atrás dos meus", comentou.

Pedro Scooby também relembrou o fato de ter visitado os filhos todos os meses de 2019 em Portugal. "Ano passado, não sei se você se lembra, eu fui todos os meses para Portugal visitar meus filhos. A coisa que eu mais gastei dinheiro ano passado foi em passagem", continuou dizendo.

O surfista comentou o fato de ter passado o mês de janeiro e fevereiro no país europeu e falou que planejava passar as férias com os filhos no Brasil, mas as passagens foram canceladas por conta do coronavírus. "Estava com passagem comprada para ir buscar as crianças e vir com eles para o Brasil para umas férias de 15 dias, não sei se você se lembra disso, mas com o problema do coronavírus todas as passagens foram cancelada. Então, porque você quer fazer esse show?", expôs.

"Diferente de você, esses dias que eu não pude ver as crianças, eu tentei ajudar as pessoas que foram afetadas pelo coronavírus, pessoas que estão com falta de algo básico", finalizou.